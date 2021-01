Covid, ancora un decesso al San Pio Ha perso la vita un'anziana donna di Apice. Aumentano ancora i ricoveri

Si interrompe purtroppo, la tregue nei decessi da Covid 18 nel Sannio. Ha perso la sua battaglia contro il virus una 89enne sannita. Si tratta di una donna di Apice che era ricoverata nei reparti del San Pio dedicati al covid.

E sale a 181 il bilancio delle vittime per covid al San Pio.

E aumentano ancora i ricoveri.

Altre 5 persone sono state ricoverate al San Pio e aumentano anche i pazienti in terapia intensiva.

Sono 53, in totale, i pazienti positivi in ospedale di cui 7 ricoverati in terapia intensiva, 13 a pneumologia sub-intensiva, 8 a malattie infettive, 17 a medicina interna, 7 a medicina d'urgenza – sub intensiva dell'area covid e 1 nell'area isolamento dedicata al pronto soccorso.

Delle 53 persone ancora ricoverate 43 sono residenti nella provincia di Benevento, 10 in altre province.

E ci sono anche quattro pazienti dimessi.