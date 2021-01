Nibbio reale non riesce a volare, salvato dalla Lipu L'uccello recuperato in un giardino dopo l'allarme lanciato dal proprietario

Un Nibbio reale dal nome scientifico Milvus milvus, lungo circa 65 cm, il piumaggio presenta una combinazione di tonalità molto complesse da rendere questo uccello tra i più belli della sua famiglia, è stato rinvenuto questa mattina in un giardino della zona di via Avellino. Antonio, proprietario dell'abitazione ha immediatamente allertato il delegato della Lipu di Benevento, Marcello Stefanucci. L'associazione è così intervenuta grazie ad una sua volontaria che ha prelevato l'animale, che per fortuna non presentava ferite ma incapace di volare perchè molto spaventato e infreddolito date le basse temperature della scorsa notte. Il nibbio è stato trasferito presso il Presidio di Assistenza Veterinaria (PAV) dell'Asl a San Giorgio del Sannio, struttura diretta dal dottore Antonio Facchiano.