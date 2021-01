Quasi terminata la consegna dei saturimetri, ora screening Il Comune di Benevento offre test gratuiti agli over 70

Si avvia a conclusione la campagna di distribuzione gratuita dei 2.000 saturimetri alla popolazione ultrasettantenne e alle famiglie che hanno registrato casi positivi tra i loro componenti. I saturimetri, com’è noto, sono stati assegnati su prescrizione dei medici generici o su richiesta diretta da parte dei cittadini che ne avevano diritto.

“L’iniziativa messa in campo dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Clemente Mastella – spiega l’assessore alla Sanità, Alfredo Martignetti - è stata accolta con molto favore dai cittadini tant’è vero che, a seguito delle numerose richieste pervenute, abbiamo addirittura raddoppiato il quantitativo di saturimetri inizialmente previsti. Questa iniziativa, al pari delle altre messe in campo dall’Amministrazione comunale, attesta inequivocabilmente la vicinanza del Comune ai bisogni e alle esigenze dei cittadini costretti a fronteggiare l’emergenza Covid 19 in atto. A tal proposito mi preme anche anticipare che, nei prossimi giorni, realizzeremo una nuova campagna di screening a favore della popolazione ultrasettantenne al fine di tutelare ulteriormente i nostri concittadini più fragili.”