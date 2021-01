Dalla Coldiretti pacchi alimentari a famiglie in difficoltà Sabato la consegna alla presenza del presidente Masiello e del direttore Dell'Orto

Dal mondo dell'agricoltura nuova iniziativa anche nel Sannio a sostegno delle fasce sociali più deboli. Questa settimana sarà la Coldiretti di Benevento a consegnare generi alimentari che saranno donati alle famiglie in difficoltà. L'associazione di categoria, infatti, ha organizzato per sabato 23 gennaio alle ore 10.30 presso lo stabilimento Cecas di contrada Olivola la distribuzione di pacchi alimentari a famiglie indigenti, che proseguirà sulle diverse aree del Sannio. “Sabato mattina parte la prima tranche di 2.000 kg, alla presenza del presidente Gennarino Masiello e del direttore Gerardo Dell'Orto. La solidarietà non si fa solo a Natale”.