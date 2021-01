Covid, al San Pio muore un 91enne Ancora ricoveri nei reparti dedicati alla cura del coronavirus. 51 i pazienti totali

E' un 91enne di Forchia la 186esima vittima registrata nei reparti covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Anche oggi, purtroppo, nel Sannio si sono registrate vittime per il virus. Due i ricoveri registrati nelle ultime ore al Rummo dove è stata però dimessa una sola persona.

Sono quindi in totale 51 i degenti nel padiglione Santa Teresa. Aumentano purtroppo, anche i ricoverati in terapia intensiva (5) e in Pneumologia sub intensiva dove ci sono attualmente 12 persone. 11 i ricoverati in Malattie Infettive, 12 in Medicina Interna, 10 in Medicina d'urgenza e una persona in attesa nell'area Covid del Pronto soccorso.