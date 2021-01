Covid. Al San Pio nessun decesso, ma aumentano i ricoveri Il bollettino dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento per oggi, venerdì 22 gennaio

Aumentano i ricoveri nei reparti covid del San Pio, ma fortunatamente nessun decesso nelle ultime ventiquattro ore. Nonostante in giornata siano state effettuate altre due dimissioni, il dato dei pazienti positivi in degenza presso il nosocomio sannita passa da 51 a 55. E' quanto emerge dal consueto bollettino comunicato dall'ospedale. Due i cittadini residenti nella provincia di Benevento che sono stati dichiarati guariti e sono quindi potuti tornare a casa, ma ci sono altri sei persone che hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere.

In aumento seppur di una sola unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva che ad oggi sono 5, 13 sono ricoverati nel reparto di pneumologia sub-intensiva, 12 a malattie infettive, 12 a medicina interna, 10 a medicina d'urgenza sub-intensiva e 3 nell'area isolamento covid dedicata al pronto soccorso.

Da precisare infine che dei 55 pazienti in degenza positivi al coronavirus, 45 sono sanniti e 10 sono residenti in altre province.