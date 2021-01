Pini di Viale Atlantici, sono 58 le piante da abbattere Presentata la perizia dei tecnici agronomi. La prossima settimana si deciderà sui tempi del taglio

Cinquantotto su 123 i pini che necessitano di essere abbattuti lungo viale Atlantici a Benevento. Quasi la metà degli storici alberi dovrà essere tagliata. E' quanto prescrive la perizia dei tecnici agronomi incaricati dal comune, Giuseppe Cardiello e Giovanni Fornataro, presentata a Palazzo Mosti.

Perizia che “conferma quanto già scritto in ben diciassette anni di indagini” ma essenziale per giustificare un'azione che ha già destato polemiche e la costituzione di un ampio fronte anti taglio.

“Una perizia costata parecchie decine di migliaia di euro” ha ribadito il dirigente del Servizio Verde Pubblico e Decoro, Antonio Iadicicco e che ha solide basi scientifiche. E dunque Cardiello e Fornataro hanno fatto luce sullo stato di salute degli alberi che, anche se si considerano quelli in condizioni migliori, hanno circa altri dieci anni di vita.



Sono invece ventiquattro le piante in classe D, che costituiscono un immediato pericolo, 34 quelle in classe CD che pur non rappresentando un'insidia imminente sono così danneggiate da non avere alcuna prospettiva di recupero.

Per 58 alberi sarà dunque necessario l'abbattimento. E l'assessore all'Ambiente del Comune di Benevento, Gerardo Giorgione prospetta un'azione unica da mettere in campo in tempi brevi: “Non siamo killer degli alberi dobbiamo garantire la sicurezza, già la prossima settimana discuteremo con l'amministrazione ma propendiamo per un'azione unitaria anche in virtù dei lavori di pavimentazione dell'intero Viale".

Una perizia che sarà a disposizione dei cittadini e dei comitati. "Gli alberi saranno sostituiti - puntualizza poi Giorgione - al posto dei pini pianteremo, probabilmente, dei lecci”.