Cercatore, il terzo singolo dell'artista Spera Il videoclip girato tra l'Irpinia, Salerno e Benevento

Si intitola “Cercatore” il terzo singolo dell'artista beneventano Raffaele Spera. Un testo profondo, coinvolgente, melodico caratterizza la canzone che riguarda la ricerca continua della propria strada nella vita, la realizzazione di sé nella propria autenticità.

Intenso anche il videoclip della canzone, girato in Irpinia, Salerno e nel centro di Benevento, città amata e apprezzata dall’artista per il suo valore culturale e affettivo. “Il videoclip – spiega Spera -, in fondo, trasmette un messaggio: la vita è un viaggio, un mettersi in cammino verso la ricerca della personale felicità. Non dimentichiamo che ognuno di noi è un “Cercatore””.

La canzone e il videoclip sono disponibili su You Tube e sui principali music store.