Fisioterapista bussa, non apre e non risponde al telefono: trovato senza vita Benevento. Dramma in via Rosa

E' stata la fisioterapista a far scattare l'allarme. Ha raggiunto la sua abitazione per praticargli il trattamento di cui aveva bisogno: ha bussato, poi ha telefonato. Senza però che lui aprisse la porta e le rispondesse,. A quel punto, comprensibilmente preoccupata, ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

Quando i pompieri sono entrati nell'appartamento di via Rosa, per Antonio, 75 anni, ex dipendente delle Poste, non c'era più nulla da fare.

Era stato stroncato da un malore che non gli aveva dato scampo mentre si trovava in bagno. Inutile ogni soccorso del 118, sul posto sono accorsi gli agenti della Volante per i necessari accertamenti.