La rassegna del collettivo Sotto Traccia: scommessa vinta L'iniziativa promossa con la con Fondazione Benevento Città Spettacolo

Si è conclusa la prima rassegna cinematografica del collettivo SottoTraccia, grazie alla collaborazione con Fondazione Benevento Città Spettacolo, un’esperienza che per noi rappresenta una scommessa vinta e un punto di partenza fondamentale. Lo afferma il Team Sottotraccia composto da Piero Fallarino, Carlo Pedata, Saverio Pepiciello, Antonio Spina.

Dal 28 dicembre al 5 gennaio, il Teatro De La Salle ha ospitato cinque serate gratuite di cinema d’autore e videoarte, riportando il pubblico in sala nel centro storico di Benevento dopo anni di assenza.

"Ogni appuntamento ha registrato circa 100 presenze, un risultato che per noi era tutt’altro che scontato e che assume un valore ancora più forte in una città dove tornare a vivere la sala cinematografica in centro sembrava ormai difficile. Vedere il teatro riempirsi sera dopo sera ci ha confermato che esiste un pubblico attento, curioso e desideroso di confrontarsi con linguaggi cinematografici e artistici fuori dai circuiti tradizionali. Abbiamo selezionato film, cortometraggi e opere di videoarte che non avevano avuto distribuzione sul nostro territorio, frutto di un lungo lavoro di ricerca e di una visione che mette al centro la contaminazione tra linguaggi e l’accessibilità culturale.

Vogliamo dire grazie di cuore a chi è venuto a godersi queste serate, a chi ha scelto di sedersi in sala, condividere visioni e sostenere un progetto nato dal basso. Grazie agli artisti, ai registi e a chi ha creduto in questa rassegna fin dall’inizio. Seguiranno altri progetti, in sinergia con le altre realtà e iniziative socio-culturali, per ridare a Benevento nuova linfa creativa e riscrivere insieme l’identità artistica e culturale della città".