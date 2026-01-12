Mastella: "cordoglio per la scomparsa di Nicolais, siamo stati Ministri insieme"

Il sindaco di Benevento ricorda la comune esperienza nel Governo Prodi

mastella cordoglio per la scomparsa di nicolais siamo stati ministri insieme
Benevento.  

"Gino Nicolais è stato uno scienziato importante e un protagonista della cultura napoletana degli ultimi decenni. La sua dipartita genera profondo cordoglio e dispiacere. Ricordo con piacere la comune esperienza nel Governo Prodi, dove entrambi fummo Ministri. Ne ricordo con affetto la profonda cultura, soprattutto nel cruciale campo dell'innovazione e il tratto umano cortese e gentile", lo spiega in una nota l'ex Ministro della Giustizia e sindaco di Benevento Clemente Mastella. 

Ultime Notizie