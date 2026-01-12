Mastella: "cordoglio per la scomparsa di Nicolais, siamo stati Ministri insieme" Il sindaco di Benevento ricorda la comune esperienza nel Governo Prodi

"Gino Nicolais è stato uno scienziato importante e un protagonista della cultura napoletana degli ultimi decenni. La sua dipartita genera profondo cordoglio e dispiacere. Ricordo con piacere la comune esperienza nel Governo Prodi, dove entrambi fummo Ministri. Ne ricordo con affetto la profonda cultura, soprattutto nel cruciale campo dell'innovazione e il tratto umano cortese e gentile", lo spiega in una nota l'ex Ministro della Giustizia e sindaco di Benevento Clemente Mastella.