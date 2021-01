Covid, nessun decesso e 5 dimissioni ma 3 nuovi ricoveri Il bollettino dell'ospedale San Pio

Nessun decesso, per fortuna, nei reparti covid dell'ospedale San Pio di Benevento, purtroppo però, sale ancora il numero dei ricoveri. E' quanto emerge dal consueto bollettino stilato dal nosocomio sannita.

A fronte di ben cinque dimissioni, infatti, resta a 53 (ieri erano 55) il numero dei pazienti ricoverati, registrando così tre nuovi ricoveri.

Aumentano ancora, seppur di una sola unità, i pazienti ricoverati in terapia intensiva che diventano 6, 15 i ricoverati nel reparto di pneumologia sub-intensiva, 14 in quello dedicato alla cura delle malattie infettive, 11 i pazienti nel reparto di medicina interna, 7 in quello di medicina d'urgenza sub-intensiva.