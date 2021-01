Covid, nuovo decesso al San Pio La vittima è un uomo di Castelpoto, 187esima vittima tra le corsie dell'ospedale

Ancora un decesso nei reparti covid dell'ospedale San Pio di Benevento. Ha perso la sua battaglia contro il virus un altro sannita. Si tratta di un uomo di 89 anni di Castelpoto. Il suo decesso porta a 187 le vittime della pandemia nei reparti del nosocomio sannita.

E in ospedale aumentano anche i ricoveri. Sono cinque i nuovi pazienti che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del San Pio. In ospedale ora sono 57 i degenti dell'area covid (46 sanniti, undici residenti in altre province).

Aumentano ancora, seppur di una sola unità, i pazienti ricoverati in terapia intensiva che diventano 7 (6 sanniti uno da altre province), sono 15 i ricoverati nel reparto di pneumologia sub-intensiva (13 sanniti, 2 da altre province), 13 in quello dedicato alla cura delle malattie infettive (10 sanniti, 3 da altre province), 14 i pazienti nel reparto di medicina interna (11 sanniti, 3 da altre province), 7 in quello di medicina d'urgenza sub-intensiva (5 sanniti, 2 da altre province) e un solo paziente sannita è ricoverato dell'area isolamento dedicata al covid del pronto soccorso.