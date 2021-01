Studenti in protesta contro dad ed Esame di Stato Questa mattina l'assemblea in piazza Risorgimento

“L'esame di Stato è diventato una questione politica, si dovrebbe innanzitutto cominciare da qui”. Così Glauco Rampone, referente dell'Unione degli studenti di Benevento per raccontare i motivi che hanno portato in piazza i ragazzi, oggi in assemblea dinanzi al Liceo Giannone di Piazza Risorgimento ancora chiuso.

Due i punti principali intorno ai quali gira la protesta: il rientro in classe in sicurezza e l'esame di stato.

“La quarantena – proseguono gli studenti - ci ha privato del diritto all'istruzione che dovrebbe esserci garantito, la didattica a distanza, infatti non riesce a sopperire alla didattica in presenza, e studenti che da un anno e mezzo devono affrontare questa situazione non possono certo sostenere un esame pensato per chi, invece, si è preparato con la didattica in presenza”.

E poi la richiesta di ritornare in classe: “Occorre garantire la sicurezza per le lezioni in presenza che, al momento, non c'è. Si dovrebbe tornare in classe il primo febbraio ma non si sa come perché mancano alcuni passaggi fondamentali a partire dall'investimento sull'edilizia, le aule sono troppo piccole e le classi troppo grandi e occorre investire di più sui trasporti. Occorre uno sforzo in più”.

E sul tornare a scuola al 50 per cento conclude: “Significa risolvere con una mezza soluzione e avere comunque un mezzo problema”.