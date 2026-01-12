Benevento, conclusa la X Edizione del Palio dei Presepi Apprezzata dai turisti giunti in flotta presso l’Arco del Sacramento

Si è conclusa a Benevento la X Edizione del Palio dei Presepi, organizzata dalla Pro Loco Benevento Samnium con il patrocinio del Comune di Benevento – Assessorato alla Cultura e inserita nella rassegna natalizia “Incanto di Natale”. La manifestazione si è svolta presso la sala espositiva allestita all’Arco del Sacramento, diventando uno degli appuntamenti dei weekend più seguiti dei turisti del calendario natalizio cittadino.

La mostra, nata a supporto del percorso turistico dell’Infopoint di Piazza Cardinal Pacca, ha registrato una grande partecipazione di pubblico, con migliaia di visitatori provenienti da Campania, Puglia, Molise, Calabria e Lazio, confermando il forte richiamo dell’arte presepiale e delle tradizioni locali.

Il Palio dei Presepi 2025 è stato assegnato alla beneventana Mariagrazia Minucci, mentre il secondo posto è andato a Rosella Coduti. I premi sono stati attribuiti sulla base delle preferenze espresse direttamente dai visitatori della mostra.

Nel corso della cerimonia finale presenti Presidente della Pro Loco Benevento Giuseppe Petito, dalla Vicepresidente Piera Salvatore e dalla Dirigente Antonietta Iele, protagonisti dell’organizzazione dell’evento.sono stati conferiti due riconoscimenti speciali fuori concorso a Giuseppe Galliano e Angela Trotta, nominati “Ambasciatori dell’Arte Presepiale”. Un titolo che premia il loro costante impegno, della passione e della dedizione dimostrati nella promozione e valorizzazione dell’arte del presepe, autentica espressione delle tradizioni culturali, artistiche e identitarie del territorio. Attraverso le loro opere, i due artisti hanno contribuito in modo significativo alla diffusione della cultura presepiale, rafforzando il legame tra comunità, storia e tradizione e rappresentando con onore i valori promossi dalla Pro Loco Benevento Samnium.