Covid, al San Pio tre pazienti deceduti e due nuovi ricoveri Le vittime sono un 66enne di Apice, un 87enne e un 84enne della provincia di Salerno

Si allunga, sempre di più, la lista delle persone positive al Covid 19 decedute nei reparti dedicati dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Tre i pazienti morti nelle ultime 24 ore. Si tratta di un 66enne di Apice, un 87enne di Vibonati, in provincia di Salerno e un 84enne di Eboli, in provincia di Salerno.

Sono 56 i pazienti attualmente ricoverati nei reparti del padiglione Santa Teresa. Uno in meno rispetto a ieri ma se si consideriamo i tre decessi, in sole 24 ore si sono registrati quindi 2 nuovi accessi.

Sette le persone in terapia intensiva, 13 in Pneumologia Sub intensiva, altrettante in Malattie infettive, 15 in Medicina Interna, 6 in Medicina d'Urgenza sub intensiva in area covid e 2 in attessa nell'area isolamento covid del Pronto Soccorso.

Con le tre vittime di oggi, salgono a 190 le persone morte al San Pio dall'inizio della Pandemia. Struttura ospedaliera che in un anno ha trattato 819 casi (615 covid accertati) e 364 persone guarite.