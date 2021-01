Ancora due decessi nei reparti covid del San Pio di Benevento Si tratta di una 89enne di Vitulano e un 75enne di Benevento. 56 i pazienti totali

Sono due le persone decedute nelle ultime 24 ore nei reparti Covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Si tratta di una donna di Vitulano di 89 anni e di un 75enne di Benevento, entrambi ricoverati da giorni proprio a causa delle complicanze dovute al virus.

Al San Pio ad oggi, martedì 26 gennaio risultano essere 56 i ricoverati in totale e una persona dimessa. Di questi 48 sono persone residenti nel Sannio. Tre pazienti in più rispetto a ieri. Sette i letti occupati purtroppo in Terapia Intensiva, 11 in Pneumologia sub intensiva, 17 in Malattie Infettive, 14 in Medicina interna, 6 in Medicina d'urgenza area covid ed una sola persona in attesa nell'area isolamento covid annessa al Pronto Soccorso.