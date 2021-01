Giornata della Memoria e consegna delle "Medaglie d’Onore" Il prefetto Cappetta: "Un omaggio a quanti hanno sofferto la deportazione e la prigionia"

In occasione della celebrazione del “Giorno della Memoria”, a causa dell’emergenza epidemiologica e delle attuali misure straordinarie di contenimento che limitano la possibilità di aggregazione, quest’anno la tradizionale cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore concesse con un decreto del Presidente della Repubblica a titolo di risarcimento morale per il sacrificio patito dai nostri concittadini, si terrà in modo ristretto.

Questa mattina il Prefetto di Benevento, francesco Antonio Cappetta ha conferito la prima Medaglia d’Onore in favore di uno dei cittadini, originari della nostra provincia, che sono stati deportati e internati nei lager nazisti nell’ultimo conflitto mondiale.

Il Prefetto nel consegnare la medaglia ha sottolineato: "Il Giorno della Memoria ci rammenta di quali orrori può essere capace l'uomo. Il giorno 27 gennaio 1945 le forze alleate liberarono Auschwitz, rivelando al mondo le atrocità perpetrate nei reticolati, nelle camere a gas, nelle baracche e nei forni crematori del campo di sterminio, dove venne compiuto un massacro che resterà per sempre nella storia". Ha, inoltre, evidenziato, che il conferimento delle Medaglie d’Onore "costituisce un omaggio a quanti hanno sofferto la deportazione e la prigionia e rappresenta una presa di coscienza collettiva affinché non debbano più verificarsi olocausti in nome di ragioni razziali o religiose".

Nei prossimi giorni proseguirà la consegna delle “Medaglie d’Onore” unitamente alla copia del foglio matricolare, conservato agli atti dell’Archivio di Stato di Benevento e riprodotto in carta pergamenata a cura del direttore Fiorentino Alaia, ai familiari di Antonio Cappetta, nato a Lucera (FG) il 20.04.1917, deceduto; Angelo Di Carlo, nato a Solopaca (BN) il 29.08.1922, deceduto; Vincenzo Falco, nato ad Airola (BN) il 10.05.1923, deceduto; Alessandro Lanzotti, nato a San Martino Valle Caudina (AV) il 02.04.1919, deceduto; Rosario Luzzi, nato a San Giorgio Albanese (CS) il 18.10.1916, deceduto; Libero Minicozzi, nato a Sant’Angelo a Cupolo (BN) il 17.12.1921, deceduto e a Genesio Pennino, nato a San Leucio del Sannio (BN) il 19.11.1921.