Mastella: il dovere di ricordare la Shoah Il sindaco per la Giornata della Memoria

“Oggi è una giornata importante. Pur impegnati nel contrasto al diffondersi della pandemia che ci ha investiti nel corso dell’ultimo anno, non possiamo ignorare la ricorrenza della Giornata della Memoria, ovvero il momento in cui siamo chiamati a ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione dei cittadini ebrei, gli italiani che subirono la deportazione, la prigionia e la morte".

Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che prosegue: "E’ pur vero che ci si abitua a tutto e che la capacità di rendere normale l’abnorme è alla base della nostra vita. Ma è proprio nell’abitudine, nella normalizzazione, che ci si rende disponibili ad accettare ciò che fino a poco tempo prima sarebbe parso impossibile. Per questo motivo abbiamo il dovere di ricordare una pagina oscura della nostra storia perché, come rammenta spesso la sentarice Liliana Segre, quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c’è più limite all’orrore”.