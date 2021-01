Un anno dalla visita di Mattarella a Benevento La lettera del presidente della Provincia rivolta al Capo della Stato

"Sento il dovere di rinnovare il sentito ringraziamento mio personale e quello della Provincia tutta per la Sua visita del 28 gennaio 2020 nel capoluogo Benevento, in occasione della Inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università degli Studi del Sannio, nel corso della quale Ella volle soffermarsi a contemplare il patrimonio culturale esposto nelle Sale del Museo del Sannio, nel Chiostro della Chiesa di Santa Sofia e nella stessa Chiesa, Patrimonio Unesco, nonché l’Arco di Trionfo dell’Imperatore Traiano". Così il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria in una lettara rivolta al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella a un anno dalla visita del Capo dello Stato in città.

"E’ trascorso un anno da quel 28 gennaio - ricorda Mattarella - un anno nel corso del quale vicende imprevedibili hanno segnato profondamente la vita quotidiana di tutti gli Italiani e del mondo intero: restano, tuttavia, nei nostri cuori e nelle nostre menti vivi e forti gli inviti, gli incoraggiamenti e le indicazioni che Ella volle consegnare ai cittadini sanniti nel corso della Cerimonia inaugurale dell’Anno Accademico presso l’Auditorium Sant’Agostino. Ancora un grazie, Signor Presidente".