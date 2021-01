Covid, anche oggi due pazienti del San Pio deceduti Non ce l'hanno fatta 72enne di San Salvatore Telesino e una 66enne di Melizzano. Sette dimissioni

Due pazienti deceduti nelle ultime 24 ore nei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, sette persone dimesse e i ricoverati che scendono a 51, di cui 44 della provincia di Benevento.

Per quanto riguarda i decessi, purtroppo, non ce l'hanno fatta un 72enne di San Salvatore Telesino e una 66enne di Melizzano.

Sono cinque, tutti sanniti, le persone ricoverate in Terapia intensiva al San Pio; 11 in Pneumologia sub intensiva, 22 in Malattie infettive, 5 in Medicina Interna, 7 i pazienti ricoverati in Medicina d'urgenza Area Covid e una persona presente nell'area isolamento. Nonostante le dimissioni, registrati però altri 4 nuovi ricoveri. 194 i decessi dall'inizio della Pandemia al San Pio di Benevento che ormai da un anno ha praticamente rimodulato tutte le attività mediche, infermieristiche e di degenza all'interno del padiglione Santa Teresa, oggi quasi interamente dedicato alla cura dei pazienti Covid. Dei 622 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, 454 sono residenti nella provincia di Benevento.