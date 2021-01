Covid. I dati Asl: altri 35 contagi nel Sannio Il report dell'azienda sanitaria di Benevento: sono 37 i guariti

Sono 35 i nuovi positivi segnalati nelle ultime ventiquattro dall'Asl di Benevento su 279 test effettuati. E purtroppo ci sono anche due nuovi decessi. E' quanto emerge dal report elaborato, come di consueto, dal Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria di via Oderisio per oggi, mercoledì 27 gennaio.

In particolare, dei 35 nuovi casi di covid solo sei risultano avere sintomi mentre gli altri 29 sono asintomatici. Anche oggi però il numero dei guariti supera quello dei nuovi contagi: sono 37 i cittadini sanniti che hanno superato la malattia.