Eav Valle Caudina. Mastantuono (Iv): Ora soluzione a problema «Problemi gravano sui viaggiatori: ho proposto di chiudere tratta e sostituirla con bus»

"Anche Cinzia Mastantuono, coordinatrice provinciale di Italia Viva, ha partecipato all'incontro con Eav in merito al Tpl: « In seguito all'incontro dello scorso 18 gennaio tra il Comitato dei Disagiati della Valle Caudina, con i coordinatori provinciali di Benevento di Italia Viva, abbiamo immediatamente attivato tutte le strade istituzionali tese ad accendere i riflettori ed avviare a soluzione le problematiche evidenziate - afferma la coordinatrice provinciale di Benevento Cinzia Mastantuono - e, finalmente, unitamente al nostro consigliere regionale Francesco Iovino, ho partecipato in Regione Campania al tavolo politico-tecnico-sindacale, appositamente convocato. Insieme all'amico on.le Iovino, continua Cinzia Mastantuono, ho avuto modo di interloquire direttamente con i presenti al tavolo, rappresentanti sindacali TPL, il presidente dell’EAV Umberto de Gregorio, l’ing. Arturo Borrelli, il Presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone. I problemi strutturali, tecnici e amministrativi non sono insormontabili, tuttavia il loro peso grava sulle spalle dei viaggiatori. Il Comitato dei Disagiati della Valle Caudina, nell’ultimo incontro ha proposto la chiusura della tratta Benevento-Napoli via Valle Caudina con la sostituzione su gomma del trasporto. Richiesta che ho proposto condividendola e affermando la paternità al Presidente Augusto Genovese. Ora, conclude Mastantuono, provvederemo a continuare le interazioni con i rappresentanti del Comitato, sperando che si avvierà finalmente a soluzione l'intera problematica”.