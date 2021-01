Ponte Ufita, manca solo il via del Genio Civile Collaudo statico ok per il manufatto inaugurato lo scorso 4 gennaio

Sono stati ultimati i lavori nell’area del ponte sul fiume Ufita sulla Strada provinciale 34 in località Iscalonga di Apice, opera inaugurata il 4 gennaio scorso. Lo comunica il presidente della Provincia di Benevento, Antonio di Maria, che ha inviato una lettera in tal senso ai Sindaci della stessa Apice, Paduli e Sant’Arcangelo Trimonte, le cui comunità sono direttamente interessate dall’infrastruttura rimasta chiusa al traffico per anni dopo l’alluvione dell’ottobre 2015. Con la ricostruzione del ponte e la sua riconsegna alla cittadinanza il 4 gennaio erano stati imposti però dal Settore Tecnico della Provincia limiti di velocità e peso per la percorrenza, in attesa di ultimare alcuni interventi complementari sull’arteria, interventi che per l’appunto sono stati portati a termine.

Ora, come ha scritto Di Maria ai sindaci, a seguito degli ultimi lavori, il Collaudatore statico ha firmato il certificato di collaudo statico costituente l’atto finale della procedura tecnica ed amministrativa dell’opera.

Pertanto, ha precisato Di Maria, sono stati onorati tutti gli impegni in capo alla Provincia di Benevento secondo il crono-programma a suo tempo stabilito e confermato il 4 gennaio nel corso della inaugurazione dell’opera. Secondo le norme di legge, tutti gli atti di collaudo devono ora essere trasmessi all’Ufficio del Genio Civile per l’abolizione dei limiti imposti con la riapertura al traffico veicolare del ponte. I protocolli Covid 19 consentono l’accesso al Genio Civile solo con prenotazione per evitare gli assembramenti e, pertanto, si resta in attesa della convocazione per effettuare il Deposito degli atti.