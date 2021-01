Covid, zero decessi al San Pio di Benevento e due dimissioni Resta fermo a 51 il numero dei pazienti totali a causa di due nuovi ricoveri

Nessun decesso, per fortuna, nei reparti Covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento, dove oggi si sono anche registrate due dimissioni. Letti liberati ma subito, purtroppo, occupati nuovamente per l'ingresso di due nuovi pazienti che purtroppo sono arrivati al Rummo a causa delle precarie condizioni di salute per colpa del coronavirus. Entrambi sono stati ricoverati in Pneumologia sub intensiva e quindi necessitano di cure 'importanti' per combattere il temuto virus.

La buona notizia, però, resta quella di '0' decessi dopo giorni nei quali la lista dei pazienti morti si è allungata ora dopo ora.