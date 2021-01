"Ictus e infarto, come prevenire", l'incontro Dialogo con Antonio Renna e Giuseppe Palmieri

“Il Rotary opera per la tua salute”, il nuovo progetto promosso dal Club di Benevento, quest’anno presieduto dal notaio Ambrogio Romano, che sostituisce temporaneamente “Le Domeniche della Salute”, ha in programma per il 31 gennaio alle ore 11.30 un appuntamento su “Ictus e infarto, come prevenire”, con il neurologo Antonio Renna e il cardiologo Giuseppe Palmieri su piattaforma zoom.

L’ictus e l’infarto - spiegano gli specialisti - rappresentano tra le prime cause di disabilità della popolazione e della mortalità. Pertanto – chiariscono i dottori Renna e Palmieri – in questi casi la prevenzione diventa fondamentale per ridurre i rischi potenziali, soprattutto negli adulti.

La strategia vincente – ribadiscono Renna e Palmieri - è la prevenzione primaria, volta individuare e/o a evitare i primi eventi patologici, e diventa la premessa necessaria per l’attivazione di indicazioni finalizzate alla diminuzione del rischio, attraverso una serie di valutazioni e indagini diagnostiche.

Antonio Renna lavora come consulente neurologo a Benevento presso La Nuova Clinica Santa Rita e presso L’Istituto Neurotraumatologico Italiano (I.N.I) – Divisione Città Bianca- Veroli, mentre Giuseppe Palmieri opera presso l’UOC cardiologia / UTIC P.O. dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso. Il Presidente del Rotary Club di Benevento, Ambrogio Romano, esprime il suo ringraziamento ai professionisti impegnati nel dialogo scientifico con i pazienti. Confronti che, in questo momento difficile, possono conferire opportunità e tranquillità.

Il progetto “Il Rotary opera per la tua salute”, è condiviso anche dai giovani del Rotaract e dell’Interact Club di Benevento.