Mastella: scuole aperte d'estate L'invito del sindaco a margine delle visite gratis promosse dall'associazione AsDIM

“I mesi di scuola persi durante questo periodo si recuperino in estate”. Il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella, torna a sostenere la necessità di lezioni oltre i mesi 'canonici' dedicati alla didattica per riscattare i lunghi stop determinati dalla pandemia di Covid19.

Lo ha fatto questa mattina, a margine della partecipazione alla seconda giornata degli screening gratuiti programmati a Benevento dall’Associazione Diabetici Italia Meridionale (AsDIM) “Al di quà del Faro”, presieduta da Annio Rossi, con le visite effettuate dal professore Bruno Amato dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

E Mastella sgombra il campo dagli equivoci “Questo non significa, necessariamente, impegnare i docenti oltre le loro ore di lavoro ma si potrebbero magari ingaggiare docenti supplenti. Un'azione necessaria per consentire ai ragazzi di apprendere il più possibile e recuperare anche la forma di socialità persa. Un'idea non solo mia ma espressa anche dalla fondazione Agnelli di Torino e sponsorizzata anche da autorevoli pedagogisti italiani. Non è un sovraccarico per gli insegnanti ma una necessità per i più giovani”.

E poi si concentra sulla situazione sanitaria determinata dalla pandemia.

Se il momento delle vaccinazioni si allontana si tornerà a tenere alta la guardia attraverso screeenig sulla popolazione. Il sindaco Mastella annuncia una prossima campagna gratuita in programma da febbraio “

Faremo screening gratis perché allontanandosi la possibilità della vaccinazione per motivi che non dipendono né dalla Asl né dall'ospedale ma solo da accordi europei con i colossi che hanno creato i vaccini, riteniamo giusto tutelare in questo modo la popolazione. Come, peraltro, abbiamo già fatto altre due volte prima. Voglio ricordare – ha aggiunto il sindaco – che Benevento è tra le uniche città ad aver distribuito mascherine per tutti e abbiamo anche fatto un'ampia donazione di saturimetri. L'idea – conclude – è quella di rimanere pronti e tenere la guardia alta in attesa delle vaccinazioni e dell'immunità di gregge”.