Covid, nessun decesso e tre nuovi ricoveri al San Pio Sono 44 i degenti nell'area covid

Nessun decesso, per fortuna, nei reparti Covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento dove, dopo il pesantissimo bilancio di venerdì con 4 vittime, si registra una tregua.

Tre, invece i nuovi ricoveri presso la struttura ospedaliera e due i pazienti dimessi oggi. Così i degenti ammontano a 44 (39 sanniti, 5 residenti in altre province) distribuiti tra i diversi reparti.



Ancora cinque, purtroppo, le persone in terapia intensiva (4 sanniti, 1 residente in altre province); 10 in pneumologia e sub intensiva (tutti sanniti); 22 i casi in malattie infettive (18 sanniti, 4 residenti in altre province); due in medicina interna (entrambi sanniti); 5 (tutti sanniti) i pazienti in medicina d'urgenza sub intensiva area covid.