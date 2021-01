Covid, oggi 49 accertati 49 contagi nel Sannio Il report dell'Asl di Benevento

Aumentano i positivi al Covid19 nel Sannio.

Sono 49 i nuovi casi segnalati dal report dell'Asl di Benevento sui 337 tamponi effettuati. Dei 49 casi soli 6 sono sintomatici mentre in 43 persone il virus non ha prodotto alcuna sintomatologia. Sono invece 59 i guriti di oggi secondo il report dell'azienda di via Oderisio.

Presso il laboratorio dell'ospedale San Pio, invece, sono stati processati 386 tamponi, dei quali 59 risultati positivi, di cui solo 29, però, rappresentano nuovi casi, relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre gli altri 30 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata.