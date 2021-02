Vaccini over 80, il Comune in aiuto per prenotazioni on line "Ad oggi solo il 50 per cento dei cittadini si è prenotato"

"Solo il 50 per cento circa degli ultraottantenni residenti a Telese Terme si sono prenotati tramite la piattaforma online per ricevere il vaccino anti-covid. Non tutti hanno dimestichezza con internet e, in alcuni casi, non vi sono familiari che possono aiutarli". Per questo motivo il comune di Telese Terme ha deciso di mettere a disposizione un servizio di assistenza al fine di poter agevolare la prenotazione.

“I vaccini sono qualcosa di poderoso a nostra disposizione nella lotta al virus – commenta il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso – e questa fase sarà fondamentale per difendere la parte più debole della nostra comunità, i nostri anziani”. Di qui l'invito rivolto a chi "non l’avesse ancora fatto a confrontarsi con il proprio medico di famiglia per poi prenotarsi per ricevere il vaccino anti-covid".

“Se non avete la possibilità di accedere a un computer per la prenotazione oppure se non sapete come si fa, contattateci”, conclude il primo cittadino.