Covid, ancora un decesso al San Pio Si tratta di un 56enne di Amorosi. 212 persone hanno perso la vita nei reparti dedicati al virus

Ancora un decesso tra le corsie del reparto covid all'ospedale San Pio di Benevento. Ha perso la sua battaglia contro il virus un uomo di soli 56 anni di Amorosi che era ricoverato in terapia intensiva.

Ammonta ora a 212 il numero dei pazienti positivi al covid-19 deceduti sui 675 accertati dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano 419.

Nessun dimesso, purtroppo, nelle ultime ore, e ci sono anche due nuovi ricoveri. Quaranta in totale i degenti di cui 32 sanniti e 8 provenienti da fuori provincia.

Sei le persone in terapia intensiva, 13 in pneumologia e sub intensiva, 14 nel reparto malattie infettive, 7 in medicina d'urgenza, subintesiva area covid.