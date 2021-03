Pini al Viale degli Atlantici, De Iapinis tuona contro Comune Benevento città Verde: "Il vero problema sono le radici che fuoriescono e non gli alberi..."

“Il Movimento Benevento Città Verde non parteciperà a nessun controllo terzo delle alberature proposto dall’architetto Iadicicco. Proposta che ha il sapore di una provocazione saccente, offensiva e poco garbata per chi, come me, ha prodotto il solo esposto alla Procura della Repubblica (a seguire quello dell’ingegnere De Gennaro). Esposto che ha dato il via alle indagini sul taglio delle alberature avvenuto nel 2019, sulla destinazione del legno e che ha poi prodotto gli incarichi di verifiche strumentali ai consulenti da parte del Pubblico Ministero. Proposta offensiva nei confronti della Magistratura, ad indagini quasi concluse”. Così in una dura nota Ambner De Iapinis, presidente di “Benevento città verde” torna sull'argomento dei pini del viale degli Atlantici e via Pacevecchia al centro di una querelle che dura ormai da tempo tra amministrazione comunale e associazioni.

“La nostra linea – scrivono da Benevento città verde - va nel rispetto dei risultati delle indagini. Accetteremo qualsiasi responso dei consulenti nominati dal Pubblico Ministero, così come avviene in tutti i Paesi civili. Quello che ci sarà da tagliere si taglierà, per il bene comune. Non si può ringraziare la Magistratura a giorni alterni e solo quando conviene”.

De Iapinis poi punta il dito contro l'operato del dirigente comunale progettista di alcune opere finite poi al centro delle proteste dei cittadini.

“Tornando all’architetto Iadicicco oggi – spiega ancor aDe Iapnis -, trovandosi di fronte ad un ibrido giuridico che, di fatto, impedisce i tagli, chiede a voce alta la chiusura del viale degli Atlantici in caso di allerta meteo. Non ci si è mai preoccupati, viceversa, dell’unico grande problema: le radici dei pini che fuoriescono dal manto stradale e dal marciapiede. Questo è il vero problema. E in tutto questo tempo d’incuria e degrado, si poteva e si doveva intervenire sulle stesse con un’operazione d’ingegneria e sotterrarle. Oggi, sulle dichiarazioni di chiusura al traffico del viale degli Atlantici si creerà disagio sociale, che punta a snervare e stancare i cittadini di Benevento. Come fatto fino ad ora con ostacoli, gabbie, gabbiette ed incuria”.

Fin qui sul destino dei pini che ancora vivono lungo il viale storico di Benevento. “Ora passiamo all’argomento legno: decine di metri cubi di legno tagliati e la loro destinazione. Episodio sul quale la Procura sta indagando dopo il mio esposto”. A riguardo, rivolgendosi all'assessore al Verde, Gerardo Giorgione, il presidente di Benevento città verde spiega: “Caro avvocato, sono io che ho avanzato dei dubbi sulla destinazione di tutto quel legno. Tanto è vero che sull’intera vicenda nasce il mio esposto alla Procura. Ed è su questo che la stessa sta indagando così, finalmente, si saprà la verità sull’intera vicenda. Poi, riguardo ai quantitativi di legno che si ricaverà dai tagli futuri, l’assessore dice di voler dare il legname in beneficenza. Caro assessore – conclude De Iapinis -, lo dico con affetto... la beneficenza non si fa con i patrimoni della collettività. La beneficenza ai bisognosi si fa con cose utili e di necessità e anche con un bel gesto con chi viene da Paesi lontani...".