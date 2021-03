Covid, Focolaio Maugeri. Primi risultati: 8 positivi su 300 Si tratta di 2 degenti e 6 dipendenti. Nel centro di Telese Terme rimangono sei pazienti infetti

Altri due degenti e sei dipendenti positivi. Primi risultati riguardo agli screening della Maugeri di Telese Terme. Si tratta dei primi risultati dei tamponi effettuati dall’Usca dell’Asl di Benevento fra i degenti e il personale dell’IRCCS Maugeri Telese, complessivamente circa 170 pazienti e 260 addetti.

Dopo i primi 300 tamponi processati, ai 14 casi già individuati fra i pazienti, si aggiungono 2 degenti e 6 dipendenti.

Sei pazienti positivi, tutti in buone condizioni come gli altri, rimangono ancora nella struttura, debitamente isolati, in attesa che si liberino posti nei reparti Covid dei nosocomi del territorio.

Il personale è in quarantena fiduciaria al proprio domicilio.