La Confsal chiede accelerazione sui vaccini pubblico impiego "Serve svolta per impiegati di Comuni e Provincia oltre che operatori raccolta rifiuti ed altri"

La Confsal Funzioni Locali chiede alle autorità sanitarie ed istituzionali al fine di procedere con celerità e con priorità al vaccino contro il Covid anche per i dipendenti comunali di Benevento e Provincia e di tutti gli Enti locali a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. “Altresì, sarebbe opportuno – spiega la Confsal di Benevento - preventivamente fare un tampone naso faringeo e un esame sierologico a tutti i dipendenti pubblici secondo le precise procedure di legge e i protocolli nazionali vigenti”. Ed ancor, la Confsal chiede vaccini anche per gli operatori delle agenzie funebri, servizi di raccolta rifiuti, acquedotti, ristoratori, personale dei centri commerciali, barbieri, etc... che svolgono un servizio pubblico e delicato nelle proprie funzioni, riducendo al massimo l'espandersi di una pandemia virale che ancora oggi registra migliaia di contagi e vittime e che ha messo in ginocchio anche economicamente l'Italia.