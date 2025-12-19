Benevento, operazione riuscita per Ricci: "Non vedo l'ora di tornare" Il post social del calciatore giallorosso dopo l'intervento effettuato a Bologna

L'infortunio rimediato a Cava dei Tirreni ha vietato Floro Flores di avere a disposizione Giacomo Ricci. Il calciatore giallorosso, come noto, ha rimediato una lesione al crociato e si è operato a Bologna dal dottor Lo Presti. Attraverso i social, Ricci ha voluto rassicurare tutti, pubblicando una foto in cui è nel letto della clinica, sorridente, subito dopo l'intervento.

Il post social di Ricci: "Non vedo l'ora di tornare"

Ricci si è affidato a Instagram per informare tutti che l'intervento è perfettamente riuscito, mostrando anche una grande voglia di tornare quanto prima a vestire la maglia giallorossa: "Intervento riuscito. Grazie di cuore a tutti per l'affetto e i messaggi: ora inizia il percorso per tornare più forte di prima".