Addio ad Ares, un cane che aveva 13 anni. "Per noi sei stato un fratello" Benevento. Manifesto funebre dei proprietari: "Amate gli animali, non abbandonateli"

E' una pratica che dalle nostre parti non è particolarmente diffusa. Di solito, quei manifesti funebri affissi negli spazi riservati, e non solo, sono dedicati alla scomparsa di una persona. E' il modo per annunciare che non c'è più, che la sua esistenza si è interrotta. Quella di un essere vivente che lascia un bagaglio di ricordi ed emozioni. Le stesse che deve aver suscitato Ares in coloro che gli hanno voluto bene. “Come ad un fratello”. Ares è un cane di 13 anni cremato presso Il riposo di Snoopy.

Un lutto che Vale ed Ale hanno scelto di condividere pubblicamente, appunto, con un manifesto apparso in città in queste ore. Il testo, corredato da uan foto di Ares, è struggente ed esprime in pieno il dolore per la perdita.

“Tu sei stato il cane della mia vita!- si legge - Cè solo un compagno di vita, solo uno, sopra a tutti gli altri! Tu sei stato quel fratello, per me ed Alessandro, come te mai nessuno! Vola alto nel cielo e veglia su di ni, come hai sempre fatto! Ti amiamo. Vale e Alessandro”.

Frasi seguite da un invito : “Non abbandonate gli animali, amateli” e, in fondo a destra, dalla spiegazione dell'iniziativa: “.Lo scopo di questo manifesto è quello di sviluppare e alimentare un dibattito teso al risetto degli animali e di tutte le forme di vita”.