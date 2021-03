Vaccini Università. "Adesione al 70 per cento" Al via la campagna di immunizzazione, entro domenica mille dosi

“Una situazione completamente altalenante per questo è essenziale proseguire nel nostro lavoro di screening sul territorio”. Il direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe fa il punto sui numeri dell'emergenza covid del Sannio a margine del via alla campagna di immunizzazione per il mondo accademico.

Nei gazebo allestiti nel Chiostro di Palazzo San Domenico, per 5 giorni saranno somministrati circa 1000 vaccini Astra-Zeneca a docenti e personale tecnico amministrativo dell’Ateneo sannita, del Conservatorio Statale di Musica N. Sala di Benevento, dell’Università telematica Giustino Fortunato e dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Benevento.

“Un cambio di passo importante – ha spiegato il Rettore dell'Unisannio, Gerardo Canfora – significa intraprendere la strada del ritorno alla normalità. E' il punto di svolta per pensare di poter riaprire le nostre aule e i nostri laboratori agli studenti che ora sono obbligati a seguire le lezioni da remoto”.

Nei tre ambulatori di Piazza Guerrazzi prestano servizio medici e infermieri dell’Asl di Benevento.

“Abbiamo registrato un'alta adesione, circa il 70 per cento – ha commentato Gennaro Volpe, che ha poi chiarito i dettagli dell'operazione. Effettueremo circa 200 vaccini al giorno, attendiamo solo la conferma dell'autorizzazione al vaccino Astrazeneca per gli ultra65enni”.

E poi i prossimi passi: “Dopo un incontro con il direttore della casa circondariale pensiamo di cominciare le immunizzazioni degli agenti della polizia penitenziaria per la prossima settimana. Si tratta di circa 300 persone che potremo vaccinare in circa cinque giorni”.