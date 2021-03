Benevento - Napoli, Mastella incontra Eav e pendolari Soddisfazione tra le parti sia per gli orari che per i tempi di percorrenza

“Con il dialogo e questo tipo di incontri si risolvono i problemi”. E' ottimista il sindaco di Benevento, Clemente mastella, al termine dell'incontro che qualche giorno fa aveva lui stesso chiesto all'amministratore delegato Eav, Umberto De Gregorio per affrontare sia le storiche che le nuove problematiche lungo la linea Benevento – Napoli via Valle Caudina.

Incontro che si è tenuto questa mattina a Palazzo Mosti. Presenti, oltre al sindaco Clemente Mastella e all’assessore Luigi Ambrosone, anche il direttore Trasporti linee suburbane dell’EAV, Arturo Borrelli, il direttore Esercizio linee sub urbane dell’EAV, Mario D’Avino, Augusto Genovese e Francesca Porcaro in rappresentanza dell’associazione dei pendolari.

Nel corso dell’incontro i rappresentanti dell’EAV hanno recepito le osservazioni pervenute dai pendolari relativamente all’attuale servizio sostitutivo su gomma della ferrovia Benevento – Napoli via valle Caudina (determinato, com’è noto, dai lavori per l’ammodernamento della tratta ferroviaria) e hanno assicurato che l’azienda sta già provvedendo a una revisione degli orari e delle corse in conseguenza di uno studio effettuato sui dati di mobilità più recenti.

A breve, quindi, l’EAV provvederà a razionalizzare l’offerta organizzando 8 corse su 24 con un tempo di percorrenza tra il capoluogo sannita e quello regionale di circa 1 ora e 15 minuti, mentre le rimanenti 16 corse avranno una durata media che oscillerà tra 1 ora e 30 minuti e 1 ora e 45 minuti circa. Anche gli orari di partenza delle corse subiranno ovviamente una variazione in modo da consentire di modellare l’offerta sulle esigenze dei lavoratori che si recano quotidianamente a Napoli.

La soluzione illustrata dai rappresentanti dell’azienda è stata particolarmente apprezzata sia dai pendolari che dal sindaco Mastella, che ha pertanto ringraziato l’EAV e il suo presidente De Gregorio per lo sforzo compiuto.

“Saranno differenziati gli orari – ha spiegato Mastella - e ci sarà un mezzo che arriverà a Napoli in un'ora e un quarto e questa è una cosa positiva. I pendolari possono stare tranquilli in attesa della conclusione dei lavori che dureranno un anno e mezzo”.