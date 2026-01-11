Serie C / Diretta Casertana-Benevento, LIVE

Al Pinto si gioca il derby tra Casertana e Benevento. Si affrontano le squadre più in forma del girone C di Serie C. La Strega è a caccia della sesta vittoria consecutiva, ma dovrà fare i conti con la squadra di Coppitelli che vuole sfruttare il fattore casalingo per avvicinarsi alla vetta della classifica.
Casertana-Benevento, il tabellino
CASERTANA (3-4-3): De Lucia; Heinz, Rocchi, Bacchetti; Oukhadda, Toscano, Pezzella, Liotti; Casarotto, Vano, Bentivegna. A disp.: Merolla, Vilardi, Kontek, Llano, Butic, Proia, Kallon, Leone, Galletta, Arzillo. All.: Coppitelli
BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Borghini, Saio, Caldirola; Pierozzi, Maita, Prisco, Ceresoli; Lamesta, Tumminello, Manconi. A disp.: Russo, Esposito, Mehic, Viscardi, Carfora, Salvemini, Simonetti, Romano, Mignani, Talia, Della Morte. All.: Floro Flores
Arbitro: Ramondino di Palermo. Assistenti: Mastrosimone di Rimini e Spagnolo di Reggio Emilia. Quarto ufficiale: Vingo di Pisa. Operatore FVS: Robilotta di Sala Consilina