Floro Flores: "Punto guadagnato. Il mercato? Non voglio niente..." Le parole del tecnico del Benevento al termine del derby pareggiato con la Casertana

Floro Flores ha commentato così il pari rimediato in casa della Casertana. "Con il cambio di modulo volevo mettere maggiore struttura, contro una squadra molto organizzata che sulle palle inattive ha vinto tante partite. Abbiamo deciso di giocare con la difesa a tre con Borghini e Caldirola, dando maggiori sicurezze. Mi è piaciuto lo spirito della squadra. Non è stata una delle migliori partite, ma sono contento perché lo spirito è quello giusto, contro una squadra che in questo momento è una delle più in forma del campionato. Vincere al Pinto o pareggiare non è affatto semplice".

"Faccio i complimenti a Caldirola e Borghini"

Floro Flores ha proseguito: "Sono contento per Salvemini che è rientrato, così come per Caldirola che ha portato maggiore esperienza. E' arrivato in buona forma, ha fatto una partita di sacrificio nonostante l'ammonizione subita. Gli faccio i complimenti, come li faccio a Borghini che si è fatto trovare pronto. Attraverso queste partite si può creare qualcosa di importante. Sono contento perché ho visto grande spirito di sacrificio".

"Partita difficile per entrambe"

"E' stata una partita difficile per entrambe. La Casertana è allenata molto bene, faccio i complimenti a Coppitelli che ha creato qualcosa di bello. C'era grande rispetto e voglia di vincere, ma c'è anche il rischio di perderle partite del genere. Sono felice per quanto hanno dato i ragazzi. Avevamo un'assenza importante come Scognamillo. Poi aver ritrovato Salvemini è positivo".

Floro Flores, l'abbondanza e il mercato

"Sono contento che non sia semplice fare le scelte. Ho ampia scelta e la possibilità di poter cambiare. Sono felicissimo di poter allenare questi calciatori che sono grandi uomini. Uno come Borghini non giocava da parecchio e si è fatto trovare pronto. Salvemini ha trovato un po' di ritmo. E' un punto guadagnato e non due punti persi, avevamo di fronte una squadra all'altezza della situazione. Il mercato? Non voglio niente, sto bene così".