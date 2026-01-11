Casertana-Benevento, Coppitelli: "Bella partita, abbiamo giocato alla pari" Il commento del tecnico rossoblù dopo lo 0-0 maturato con la Strega

Ecco le parole di Coppitelli al termine del match tra Casertana e Benevento: "E' stata una bella partita, tra due squadre che fanno un calcio differente e in maniera evoluta. Sono soddisfatto della prestazione della squadra. Abbiamo concesso poco a una squadra forte come il Benevento. Abbiamo avuto le nostre occasioni, c'è un po' di rammarico. Il nostro è un percorso ricco di soddisfazioni, soprattutto perché abbiamo giocato alla pari contro una squadra come il Benevento. L'assetto dei giallorossi? Era una possibilità il passaggio a tre che abbiamo preso in considerazione. Non mi ha sorpreso, ma è stata una variazione che ci fa capire che chi ci affronta lo fa con la giusta cautela".

"Non ci aspettavamo questo cammino"

Il tecnico della Casertana ha poi proseguito: "Se mi aspettavo un cammino del genere? Difficile dirlo, tendenzialmente direi di no. All'inizio ci sono state difficoltà, poi siamo cresciuti. Non pensavamo di essere in questa posizione di classifica, ma ora ci siamo e puntiamo a migliorarci".