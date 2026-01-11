Caldirola: "Ottimo punto. Il mio ritorno? Benevento merita altri palcoscenici" Il difensore giallorosso, alla sua prima stagionale: "Ho trovato un gruppo importante e coeso"

Prima partita stagionale in giallorosso per Caldirola che ha parlato così dopo il triplice fischio del match giocato contro la Casertana: "Sono contento di essere tornato. E' stata una partita difficile, contro una squadra forte. Questo è sicuramente un ottimo punto. In questo gruppo ci sono tanti calciatori esperti, ma anche dei giovani interessanti. Ho trovato un gruppo coeso e credo che questo sia fondamentale per vincere il campionato. Sono qui da soltanto due giorni, ma è come se fossi dall'inizio perché mi hanno accolto benissimo. Ho avvertito sin da subito la voglia di vincere, a partire dal presidente. Questo mi ha dato uno stimolo in più, penso che Benevento meriti altri palcoscenici. Sono convinto che la strada è quella giusta, ci toglieremo delle soddisfazioni. Se posso giocare terzino? In Germania ho giocato spesso terzino. Do massima disponibilità per il Benevento per dare una mano alla squadra".