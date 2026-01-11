PS Sant'Agata: il Comune chiede incontro a Fico Domani i rappresentanti istituzionali parteciperanno all'incontro a Pontelandolfo

Il Pronto Soccorso del Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Sant'Agata de' Goti deve essere immediatamente riattivato H24.

Così il Comune di Sant'Agata de' Goti in un documento che prosegue "l'Amministrazione è sempre più concentrata sulla delicatissima situazione del P.O. “Sant’Alfonso M. dè Liguori” e nei prossimi giorni sarà convocata una seduta monotematica del Consiglio Comunale che affronterà il problema anche per assumere tutte le iniziative, sia in sede tecnica che politica, finalizzate all’immediata riattivazione del Pronto Soccorso aperto 24 ore su 24. È evidente che per far funzione regolarmente un servizio di emergenza-urgenza è necessario anche implementare i reparti di supporto quali la chirurgia, l’ortopedia, la cardiologia eccetera.

Tutto ciò è già stato chiesto dal Sindaco f.f., avv. Giovannina Piccoli, al Direttore Generale dell’AORN “San Pio”, dr.ssa Maria Morgante, con una nota del 4 dicembre 2025 (prot. n. 25202), dopo appena tre giorni dal suo insediamento nella funzione. Nella stessa si richiamavano, tra le altre cose, le istanze della popolazione, quelle dei sindaci dei comuni che costituiscono il bacino di utenza del “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori”, oltre alla sentenza del TAR Campania n. 7096 del 03.11.2025.

Dalla Direzione Generale del “San Pio”, però, non sono arrivate rassicurazioni in tal senso, adducendo come motivazioni la mancanza di personale medico e dei fondi necessari per rafforzare l’organico del P.O. di Sant’Agata.

Per questo motivo il Sindaco f.f. ha chiesto un incontro al Presidente della Regione Campania, on. Roberto Fico, per rappresentare la necessità di un intervento straordinario che consenta l’immediata riapertura del Pronto Soccorso h/24 e, anche in deroga all’attuale Piano Ospedaliero la riconfigurazione del “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” nell’assetto previsto dal DCA n. 41 del 09.05.2019 che, come tutti sanno, non è stato mai abrogato.

Domani, poi, il Sindaco Piccoli, insieme a colleghi della Giunta e a rappresentanti del Consiglio Comunale, sarà presente alla riunione convocata dal Sindaco di Pontelandolfo per discutere della crisi in cui versa la sanità sannita con tra le altre cose, l’intasamento del Pronto Soccorso del Rummo e che proprio l’apertura h/24 del Pronto Soccorso di Sant’Agata de’ Goti potrebbe alleviare di molto se non addirittura risolvere.

