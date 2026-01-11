"Addio Gaetano... eri il beniamino di tutti" Il commosso ricordo del sindaco Mastella

"Gaetano, il mio amico Gaetano, non c’è più. Gli volevo bene e lui mi ricambiava con eguale misura affettiva".

Così il sindaco, Clemente Mastella sulla scomparsa di Gaetano Olivieri.

Il primo cittadino di Benevento gli dedica un commosso ricordo "Era un punto di riferimento nella comunità del rione libertà. Mi dava indicazioni sul che fare, mi filtrava i disappunti e le richieste. E non c’era avvenimento cui lui non partecipasse con entusiasmo. Era il beniamino di tutti. Mi sono sempre chiesto perché il nostro Dio a chi dà di più, e non lo merita, e a chi meno. Gaetano compensava questo suo dislivello fisico ed intellettivo con una umanità incredibile. A me ha dato tanto e voglio ringraziarlo per questo. Così come voglio ringraziare l’ottimo e giovane parroco di San Modesto, don Leonardo, che gli è stato da canto fino alla fine terrena. Ciao Gaetano".