Covid, Damiano: «Assembramenti non saranno tollerati» Il sindaco: «Contagi aumentano: serve ultimo sforzo di prudenza. No folla davanti a bar»

Il sindaco di Montesarchio, Franco Damiano, interviene per chiedere prudenza ai cittadini visto il rialzo dei contagi covid: «In considerazione della recrudescenza di casi che sta riguardando la Campania e il Sannio, e per fortuna non Montesarchio come evidente dai dati: chiediamo ai cittadini di mantenere i comportamenti virtuosi che stanno consentendo di avere una situazione di relativa tranquillità nel nostro comune.

Ricordiamo, inoltre, per evitare problemi che come da ordinanza regionale sono chiusi, se non per il passaggio o l'accesso agli esercizi commerciali, i luoghi tradizionali di ritrovo come piazze, giardinetti e parchi: e dunque non sarà possibile sostarvi per passeggiare o chiacchierare. Non saranno consentiti neppure assembramenti davanti ai bar: dove resta possibile l'asporto ovviamente, ma senza creare gruppi di persone che sostano all'esterno immotivatamente. Siamo certi che i cittadini che hanno già mostrato enorme senso di responsabilità in questi mesi proseguiranno con tale virtuosità di comportamento in quello che ci auguriamo tutti sarà l'ultimo sforzo prima del ritorno alla normalità»