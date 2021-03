Stop ai mercati, ecco le nuove disposizioni Le precisazioni dell'assessore Martignetti e del comandante della Municipale, Bosco

L’assessore al Commercio, Fiere e Mercati, Alfredo Martignetti e il comandante della Polizia Municipale, Fiovante Bosco, comunicano che il Presidente della Regione Campania, con l’ordinanza numero 8 dell’11 marzo 2021, in seguito alle numerose richieste di chiarimenti sull’effettiva portata della precedente ordinanza numero 7 del 10 marzo 2021, ha precisato che “i mercati sull’intero territorio regionale sono chiusi, con decorrenza dall’8 marzo 2021, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 45 del Dpcm 2 marzo 2021, salvo che per le attività espressamente consentite dall’ indicato articolo 45 (attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici)”;mentre a far data dalle ore 15 del 13 marzo 2021 ”è sospeso lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali, anche con riferimento alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Queste ultime attività restano consentite nei negozi siti in prossimità o all’interno di aree mercatali, se provvisti di servizi igienici autonomi”. Pertanto, viene precisato che "il mercato regionale di via Santa Colomba previsto per i 13 marzo 2021 non si potrà tenere; i mercati rionali alimentari si terranno sino alle ore 15 di sabato 13 marzo 2021; 3) è sospeso ogni tipo di mercato durante il periodo 14/21 marzo 2021".