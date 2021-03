Vaccini ai dipendenti, prefetto accoglie richieste dell'Asia Madaro: "Ora ci auguriamo che la Asl predisponga quanto prima l'inoculazione delle dosi"

"Il prefetto di Benevento, Francesco Antonio Cappetta, ha accolto l'appello lanciato dall'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro, che nei giorni aveva chiesto alle istituzioni locali, sanitarie e non, che la vaccinazione anticovid per i dipendenti dell'Azienda fosse considerata prioritaria". Così in una nota dell'Asia di Benevento, l'azienda che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti in città che in merito alla richiesta riguardante la campagna vaccinale comunica: "Il vertice di Palazzo del Governo, nello specifico, ha invitato la Asl 'a programmare con urgenza l'effettuazione dei vaccini al personale dipendente al fine di consentire l'efficace servizio di pubblica utilità, particolarmente necessario in questa fase di diffusione epidemiologica da Covid-19'".

"Ringrazio a nome di tutta l'Asia - ha dichiarato l'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro - il prefetto Cappetta per aver sostenuto la richiesta e aver riconosciuto la priorità di vaccinazione per i nostri dipendenti che sono esposti in prima linea al contagio nonostante tutte le misure di competenza aziendali messe in atto per evitare la diffusione del virus. Ora ci auguriamo che la Asl predisponga quanto prima l'inoculazione delle dosi per consentire agli operai di lavorare con maggiore serenità e di tutelare la propria salute, quella delle loro famiglie e dei cittadini più in generale".