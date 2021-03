Nuovo decesso covid al San Pio: un 67enne di Circello In due giorni ben 14 ricoveri di persone colpite dal virus

Tornano a registrarsi decessi al San Pio: un uomo, di 67 anni di Circello, ricoverato da tempo in terapia intensiva.

Ma non si fermano neppure i ricoveri: restano 65 i pazienti ricoverati nei reparti del San Pio dedicati alla cura del coronavirus, nonostante un decesso e 5 dimissioni (3 pazienti di fuori provincia e due sanniti). Vuol dire che ci sono stati altri 6 ricoveri legati al covid nelle ultime 24 ore: con gli 8 di ieri sono 14 i ricoverati per coronavirus in due giorni.