Covid, 66enne di Roccamonfina muore al San Pio di Benevento Sono 234 i decessi nei reparti dedicati al coronavirus. Sale anche il numero dei ricoveri

E' un 66enne di Roccamonfina, in provincia di Caserta la 234esima vittima nei reparti covid dell'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento. Si allunga sempre di più, purtroppo, la lista dei decessi all'interno dei reparti del padiglione Santa Teresa dove si registrano anche quattro nuovi ricoveri. Resta infatti fermo a 65 il numero dei pazienti nonostante le dimissioni di tre persone in mattinata.

65, dunque, i letti occupati su una capienza di circa 90 posti dedicati ai malati covid a Benevento. Di questi 45 sono residenti nel Sannio, mentre 20 sono provenienti da altre province come la persona che purtroppo nelle ultime ore non ce l'ha fatta. Restano cinque i pazienti in gravi condizioni in Terapia Intensiva, 14 in sub intensiva del Reparto di Pneumologia. 18 i letti occupati in Malattie infettive, 15 quelli in Medicina interna. Sono invece 10 i pazienti in Medicina d'Urgenza area covid e tre le persone che hanno raggiunto in ambulanza il pronto soccorso del San Pio e sono stati sistemati all'interno dell'area covid annessa al padiglione di emergenza. Una situazione che continua ad aggravarsi, purtroppo, anche nel Sannio sia pure in maniera meno preoccupante rispetto ad altre province della Campania.