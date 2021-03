Mastella: "Il covid avanza, rimaniamo vigili" Il sindaco si rivolge ai cittadini nella sua telefonata domenicale

“Il contagio aumenta anche da noi e le varianti sono particolarmente pericolose. In più la carenza delle dosi di vaccino comincia a farsi sentire anche da noi ed è un problema da risolvere al più presto”.

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, torna a fare il punto nella sua telefonata domenicale ai cittadini. Il contagio da covid al centro della sua analisi e la speranza che è riposta tutta nelle vaccinazioni salutando come un'ottima notizia la possibilità di iscrizione alla campagna anche per gli ultrasettantenni.

Poi Mastella torna a ricordare le regole della zona rossa imposta per gran parte d'Italia dal Governo.

“Rispettate le regole – annuncia – uscite solo per motivi seri e urgenti ed è necessaria l'autocertificazione. Il Comune – torna poi a puntualizzare - è disponibile nell'aiutare le famiglie in difficoltà per la didattica a distanza e ha predisposto un nuovo bando per ottenere anche buoni spesa per i più bisognosi”.

Poi rimarca l'impossibilità di un'altra soluzione pur comprendendo le difficoltà espresse da alcune categorie, maggiormente colpite dalla crisi (questa volta restano al palo anche parrucchieri, barbieri e centri estetici).

“Mi auguro – ha aggiunto - che in settimana il governo intervenga con un indennizzo per ristoratori, bar e locali”.

E poi chiarisce: “Certo è davvero fastidioso e crea problemi a tutti questo continuo 'stop&go', se avessimo chiuso prima sarebbe stato meglio”.

Poi torna a raccomandare: “Anche i già vaccinati devono adottare le specifiche misure di sicurezza e prego tutti di aderire, vacciniamoci tutti. E' l'unico modo per uscire da questa crisi”.

Poi rimarca la battaglia per le immunizzazioni dei soggetti fragili “la cui vaccinazione – puntualizza – sarà probabilmente affidata ai medici di famiglia”.

Infine un appello ai giovani: “Abbiate pazienza, dobbiamo stare attenti per circoscrivere il contagio”.